Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ĐÀO TẠO KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ MASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Hỗ trợ quản lý vận hành:

• Hỗ trợ Giám Đốc trong việc quản lý các công việc kinh doanh, hỗ trợ quản lý vận hành, theo dõi, điều phối và xử lý các hoạt động hàng ngày của công ty.

• Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác ngoại giao, chăm sóc khách hàng.

2. Công tác hành chính:

• Làm việc và giám sát thực hiện với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình vận hành hiệu quả.

• Tổ chức và tham gia các cuộc họp, ghi chú, theo dõi tiến độ các dự án và đảm bảo các mục tiêu được thực hiện đúng thời gian. Tổng hợp và báo cáo hoạt động kinh doanh, vận hành.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Quản lý hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: từ ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương, hoặc các lĩnh vực liên quan đến vận hành, quản lý quy trình.

Ngoại hình: ưa nhìn, chỉn chu.

Kỹ năng:

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

• Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai.

• Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian.

Tính cách: chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ĐÀO TẠO KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ MASS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10-15 triệu/ tháng (LCB+ Thưởng)

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

• TeamBuilding, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, hiếu hỷ, ...

• Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ĐÀO TẠO KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ MASS

