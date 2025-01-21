Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FIMEX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông TP. Thủ Đức, TPHCM, Quận 2, Quận 2

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp thông tin, sắp xếp lịch làm việc, quản lý văn bản, thư từ.

Quản lý, xử lý giao dịch, hồ sơ, tài liệu, chứng từ của công ty.

Hỗ trợ CEO: Quản lý công việc, kết nối nội bộ và đối tác, tổ chúc họp, đề xuất sáng kiến.

Hỗ trợ kinh doanh: chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ phân tích chỉ số kinh doanh.

Hỗ trợ công tác kế toán, thu chi, báo cáo tài chính.

Năng động, sẵn sàng học hỏi và thích nghi.

Tốt nghiệp đại học hoặc có kinh nghiệm trong tài chính, kinh doanh, quản lý vận hành.

Có kinh nghiệm đi làm từ 1 năm

Kỹ năng tổ chức, phân tích, giao tiếp tốt; thành thạo Microsoft Office.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FIMEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực, bao gồm ESOP.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc startup, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các du lịch team building hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FIMEX VIỆT NAM

