Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Đống Đa, Phường 02, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc:

Hỗ trợ Giám đốc Điều hành trong quản lý hàng ngày.

Hỗ trợ Giám đốc Điều hành điều phối với các phòng ban.

Hỗ trợ quản lý dự án đặc biệt của Giám đốc.

Quản lý thông tin nội bộ.

Hỗ trợ truyền thông nội bộ, quản lý các cuộc gặp mặt, tiếp đón đối tác.

2. Nhiệm vụ chi tiết:

2.1. Hỗ trợ Giám đốc Điều hành trong quản lý hàng ngày:

Lập kế hoạch và quản lý lịch trình: Sắp xếp, quản lý lịch trình làm việc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của Giám đốc Điều hành, bao gồm các cuộc họp nội bộ, các cuộc gặp gỡ đối tác, sự kiện công ty và các dự án chiến lược.

Chuẩn bị và theo dõi công việc: Soạn thảo các báo cáo, thuyết trình và tài liệu cần thiết phục vụ các cuộc họp hoặc các yêu cầu cụ thể từ Giám đốc Điều hành. Ghi nhận và theo dõi các nhiệm vụ phát sinh từ các cuộc họp để đảm bảo thực hiện đúng hạn.

Tổ chức các cuộc họp: Chuẩn bị chương trình họp, ghi biên bản và theo dõi việc triển khai các đầu việc sau cuộc họp.

2.2. Hỗ trợ điều phối với các phòng ban:

Phòng Kế toán (bao gồm Thu mua): Hỗ trợ phối hợp với kế toán trưởng để tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ, theo dõi các hoạt động thu mua và kiểm soát ngân sách.

Phòng Nhân sự: Làm việc với Trưởng phòng Nhân sự để theo dõi các quy trình tuyển dụng, đào tạo và chính sách phúc lợi của nhân viên.

Phòng Marketing: Hỗ trợ đảm bảo tiến độ và chất lượng của phòng ban Marketing trong việc triển khai các chiến dịch truyền thông, xây dựng nội dung (trên các nền tảng mạng xã hội, TikTok), sự kiện phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Phòng Media: Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch sản xuất nội dung video và hình ảnh. Theo dõi tiến độ và đảm bảo các sản phẩm truyền thông được sản xuất đúng thời hạn và yêu cầu chất lượng.

Phòng Booking và Chăm sóc Khách hàng: Hỗ trợ theo dõi quy trình đặt chỗ và chăm sóc khách hàng, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quy trình.

Phòng Vận hành: Hỗ trợ trưởng phòng vận hành trong việc điều phối nhân viên nhà hàng, theo dõi quy trình vận hành, và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động hàng ngày của nhà hàng.

2.3. Hỗ trợ quản lý dự án đặc biệt:

Phát triển dự án sáng tạo: Hỗ trợ tham gia vào quá trình phát triển các dự án sáng tạo, từ nghiên cứu xu hướng đến đưa ra ý tưởng và kế hoạch triển khai.

Theo dõi và báo cáo tiến độ dự án: Quản lý, đảm bảo tiến độ và ngân sách của các dự án đặc biệt liên quan đến hoạt động của nhà hàng, bao gồm mở rộng chi nhánh, cải tiến dịch vụ, và các dự án của Marketing.

2.4. Quản lý thông tin và truyền thông nội bộ:

Cầu nối thông tin: Đóng vai trò trung gian liên lạc giữa Giám đốc Điều hành và các phòng ban khác để đảm bảo các chỉ đạo được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Quản lý thông tin bảo mật: Bảo đảm rằng các thông tin nhạy cảm của công ty và Giám đốc Điều hành được bảo mật tuyệt đối.

2.5. Hỗ trợ truyền thông nội bộ, quản lý các buổi tiếp đón đối tác:

Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ và đối ngoại của công ty, đặc biệt là các buổi ra mắt nhà hàng, sự kiện marketing hoặc hội nghị đối tác.

Tiếp đón đối tác: Chuẩn bị các buổi gặp gỡ với đối tác, khách hàng lớn của công ty, đảm bảo tiếp đón và xử lý yêu cầu được đưa ra một cách chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm trong vai trò Trợ lý Ban Giám đốc hoặc các vị trí tương tự, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, khách sạn hoặc dịch vụ.

- Ưu tiên Nữ

- Kỹ năng:

Kỹ năng tổ chức xuất sắc: Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc hiệu quả, quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt bằng văn bản và lời nói, khả năng xử lý và truyền tải thông tin rõ ràng và chính xác.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng tư duy logic và xử lý tình huống nhanh nhạy, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp.

Kỹ năng công nghệ: Thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Suite, và các phần mềm quản lý dự án.

Tiếng Anh: Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh để hỗ trợ giao tiếp với đối tác và quản lý tài liệu quốc tế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia vào các dự án sáng tạo và phát triển cùng Công ty.

Phúc lợi: thưởng Lễ Tết, 08/03, 20/10, sinh nhật, hiếu hỉ, trà chiều, giảm 10% trên tổng bill khi đi ăn tại các chi nhánh, du lịch...

12 ngày phép/năm, ngoài ra làm tròn một năm được cộng thêm một ngày phép, BHXH theo quy định của Công ty.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI

