Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC

Trợ lý giám đốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: lô C5 đường số 3, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc lên lịch, tổ chức công việc và các cuộc họp; ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp của GĐ.
Theo dõi tiến độ công việc và dự án của các bộ phận liên quan đến vận hành và sản xuất.
Soạn thảo, lưu trữ và quản lý tài liệu, hợp đồng, báo cáo.
Cập nhật và báo cáo tình hình hoạt động và sản xuất.
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo công việc được triển khai suôn sẻ.
Triển khai công việc theo chỉ đạo của Giám đốc xuống các phòng ban & theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục phát sinh/ quan trọng của Công ty/ phòng.
Kiểm tra hồ sơ các phòng ban trình ký trước khi trình Giám đốc duyệt hồ sơ.
Phối hợp các TBP để đưa ra hướng giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của Khách hàng đang đảm nhận & theo dõi tình huống phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
Độ tuổi: 23 - 27 tuổi.
Ưu tiên ngoại hình sáng, cao ráo, ưa nhìn.
Tinh thần tích cực, Trách nhiệm cao.
Hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt chất lượng.
Tập trung vào giải pháp hơn là vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, 14, 15.
BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết.
Thưởng sinh nhật, lễ tết đầy đủ.
Cấp phát Laptop làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức & kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: C5 đường số 3, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-giam-doc-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job280770
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI)
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DREAM TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DREAM TALENT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GO EN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BON VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BON VIỆT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HUNET VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH DENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH DENTAL
Trên 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI
Tới 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NAM NAM PHONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHEGAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHEGAN
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ PHAN TRÍ EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ PHAN TRÍ EXPRESS
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Cty J&T Express (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty May Mặc Yang Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty May Mặc Yang Vinh
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH VN NETWORK
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm