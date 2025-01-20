Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: lô C5 đường số 3, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc lên lịch, tổ chức công việc và các cuộc họp; ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp của GĐ.

Theo dõi tiến độ công việc và dự án của các bộ phận liên quan đến vận hành và sản xuất.

Soạn thảo, lưu trữ và quản lý tài liệu, hợp đồng, báo cáo.

Cập nhật và báo cáo tình hình hoạt động và sản xuất.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo công việc được triển khai suôn sẻ.

Triển khai công việc theo chỉ đạo của Giám đốc xuống các phòng ban & theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục phát sinh/ quan trọng của Công ty/ phòng.

Kiểm tra hồ sơ các phòng ban trình ký trước khi trình Giám đốc duyệt hồ sơ.

Phối hợp các TBP để đưa ra hướng giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của Khách hàng đang đảm nhận & theo dõi tình huống phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Độ tuổi: 23 - 27 tuổi.

Ưu tiên ngoại hình sáng, cao ráo, ưa nhìn.

Tinh thần tích cực, Trách nhiệm cao.

Hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Tập trung vào giải pháp hơn là vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, 14, 15.

BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết.

Thưởng sinh nhật, lễ tết đầy đủ.

Cấp phát Laptop làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức & kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin