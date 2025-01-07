Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Đất Sài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

+ Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng, tuyển dụng, cơ cấu tổ chức cán bộ quản lý hoạch định nguồn nhân sự & đội ngũ môi giới

+ Phối hợp với các phòng ban trong việc soạn thảo qui trình làm việc, lập bảng mô tả chi tiết công việc cho từng vị trí, bộ phận.

- Ứng viên sẽ thay mặt đại diện cho Ban giám đốc chịu trách nhiệm làm cầu nối tác động giải toả tâm lý tinh thần cho nhân viên.

- Giám sát việc triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu KPI hàng ngày, tuần, tháng,... đối với nhân viên văn phòng và các phòng ban khác trong đó gồm có

01. Phòng Kinh doanh & Môi giới bất động sản

02. Phòng Marketing: Livestream, Quay dựng Edit Video Clip Review Nhà phố trên các kênh truyền thông Facebook/Instagram/TikTok/Youtube & Dùng AI Viết Content

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học

- Biết sử dụng ngoại ngữ là một lợi thế

- Nữ tuổi từ 22 – 32

- Chịu áp lực công việc, Nghị lực tốt, kiên định.

- Chiều cao 1,60m trở lên

- Tính cách mềm mại nhẹ nhàng sâu lắng, giao tiếp cởi mở tinh tế

- Thành thạo Công nghệ, Mạng xã hội, Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Tại Công ty cổ phần Đất Sài Thì Được Hưởng Những Gì

- Khi đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng chính sách theo luật lao động VN và các chế độ nghỉ phép, tháng lương 13...

- Cơ hội tăng lương, thăng tiến ứng cử vào các vị trí quản lý cao cấp trong cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đất Sài

