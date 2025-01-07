Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CP IN AN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 958 NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 3, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

. Quản lý công việc hành chính và văn phòng

Hỗ trợ lịch làm việc: Sắp xếp và quản lý lịch trình làm việc của giám đốc, đảm bảo các cuộc họp, cuộc gọi, và công việc quan trọng được thực hiện đúng thời gian.

Xử lý thư tín và tài liệu: Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thư tín, email, các tài liệu quan trọng. Giúp giám đốc chuẩn bị các báo cáo, tài liệu họp.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ: Quản lý hồ sơ nội bộ, tài liệu công ty, đảm bảo tính bảo mật và dễ dàng tra cứu khi cần.

2. Giao tiếp với khách hàng và đối tác

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng: Hỗ trợ giám đốc trong việc tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ in ấn, giải đáp thắc mắc và phản hồi thông tin.

3. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu

Tổ chức các cuộc họp: Chuẩn bị tài liệu, lên lịch và tổ chức các cuộc họp nội bộ hoặc với khách hàng/đối tác. Ghi chép biên bản và theo dõi các hành động cần thực hiện sau cuộc họp.

Quản lý công việc hàng ngày: Giúp giám đốc xử lý các công việc hàng ngày như kiểm tra tiến độ công việc, thông báo đến các bộ phận liên quan, hoặc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt: khả năng giao tiếp rõ ràng và hiệu quả.

Khả năng tổ chức công việc: Trợ lý giám đốc phải có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn. Chịu được khả năng áp lực công việc, xử lý linh hoạt các tình huống

Vi tính văn phòng: Sử dụng thành thạo

Tiếng anh: Khá

Tuổi: 30 – 45 tuổi

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 5 năm

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Marketing, Kinh doanh...

Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm. Hưởng đủ các chế độ theo Luật lao động

Du Lịch

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.