Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CP IN AN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CP IN AN NHÂN
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY CP IN AN NHÂN

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 958 NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 3, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

. Quản lý công việc hành chính và văn phòng
Quản lý công việc hành chính và văn phòng
Hỗ trợ lịch làm việc: Sắp xếp và quản lý lịch trình làm việc của giám đốc, đảm bảo các cuộc họp, cuộc gọi, và công việc quan trọng được thực hiện đúng thời gian.
Hỗ trợ lịch làm việc
Xử lý thư tín và tài liệu: Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thư tín, email, các tài liệu quan trọng. Giúp giám đốc chuẩn bị các báo cáo, tài liệu họp.
Xử lý thư tín và tài liệu
Lưu trữ và quản lý hồ sơ: Quản lý hồ sơ nội bộ, tài liệu công ty, đảm bảo tính bảo mật và dễ dàng tra cứu khi cần.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ
2. Giao tiếp với khách hàng và đối tác
Giao tiếp với khách hàng và đối tác
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng: Hỗ trợ giám đốc trong việc tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ in ấn, giải đáp thắc mắc và phản hồi thông tin.
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ khách hàng
3. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu
Tổ chức các cuộc họp: Chuẩn bị tài liệu, lên lịch và tổ chức các cuộc họp nội bộ hoặc với khách hàng/đối tác. Ghi chép biên bản và theo dõi các hành động cần thực hiện sau cuộc họp.
Tổ chức các cuộc họp
Quản lý công việc hàng ngày: Giúp giám đốc xử lý các công việc hàng ngày như kiểm tra tiến độ công việc, thông báo đến các bộ phận liên quan, hoặc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn.
Quản lý công việc hàng ngày

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt: khả năng giao tiếp rõ ràng và hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Khả năng tổ chức công việc: Trợ lý giám đốc phải có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn. Chịu được khả năng áp lực công việc, xử lý linh hoạt các tình huống
Khả năng tổ chức công việc
Vi tính văn phòng: Sử dụng thành thạo
i tính văn phòng:
Tiếng anh: Khá
Tiếng anh
Tuổi: 30 – 45 tuổi
Tuổi:
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 5 năm
Kinh nghiệm:
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Marketing, Kinh doanh...
Học vấn:

Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm. Hưởng đủ các chế độ theo Luật lao động
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP IN AN NHÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP IN AN NHÂN

CÔNG TY CP IN AN NHÂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 958 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

