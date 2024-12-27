Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Junius International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Junius International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty TNHH Junius International
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Công ty TNHH Junius International

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Junius International

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Thiêm Lake View 1, 19 Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Hỗ trợ công việc hàng ngày của Giám đốc: Sắp xếp, tổ chức các cuộc họp và sự kiện, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng tiến độ, chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết cho các công việc của Giám đốc.
Quản lý thông tin và tài liệu: Lưu trữ, phân loại và theo dõi tài liệu quan trọng, đảm bảo tính bảo mật và dễ dàng truy xuất khi cần thiết.
Làm cầu nối giữa BOD và các bộ phận/đối tác bên ngoài cũng như các phòng, ban, bộ phận trong công ty. Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ trong việc quản lý mối quan hệ công việc.
Tìm kiếm và áp dụng các công nghệ, phần mềm, quy trình mới để tối ưu hóa công việc và tiết kiệm thời gian.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc triển khai các dự án đặc biệt, nghiên cứu, phân tích thông tin để hỗ trợ giám đốc trong việc đưa ra các quyết định, giải quyết vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến hành chính trợ lý, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh tế hoặc các ngành tương đương.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo cho công việc.
Có kiến thức vững về các công cụ công nghệ, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về phần mềm quản lý dự án hoặc công nghệ tự động hóa công việc.
Khả năng quản lý thời gian hiệu quả, sắp xếp công việc một cách khoa học và đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn, hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc với nhiều phòng ban khác nhau và giải quyết tình huống phát sinh một cách linh hoạt.
Có tư duy logic, sáng tạo, chủ động tìm kiếm các giải pháp cải tiến công việc và nâng cao hiệu quả công việc.
Khả năng làm việc chính xác, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao.
(Ứng viên vui lòng gửi cv bằng tiếng anh)

Tại Công ty TNHH Junius International Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương hằng năm theo năng lực, thưởng tháng 13.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Khám sức khỏe, du lịch, team building định kỳ hằng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển, học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Junius International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Junius International

Công ty TNHH Junius International

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 3.14A, Khu đô thị Lake View Thủ Thiêm 1, số 19 Đường Ven Hồ Trung Tâm, Phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

