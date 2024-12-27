Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Junius International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Thiêm Lake View 1, 19 Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2

Hỗ trợ công việc hàng ngày của Giám đốc: Sắp xếp, tổ chức các cuộc họp và sự kiện, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng tiến độ, chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết cho các công việc của Giám đốc.

Quản lý thông tin và tài liệu: Lưu trữ, phân loại và theo dõi tài liệu quan trọng, đảm bảo tính bảo mật và dễ dàng truy xuất khi cần thiết.

Làm cầu nối giữa BOD và các bộ phận/đối tác bên ngoài cũng như các phòng, ban, bộ phận trong công ty. Giải quyết các vấn đề phát sinh và hỗ trợ trong việc quản lý mối quan hệ công việc.

Tìm kiếm và áp dụng các công nghệ, phần mềm, quy trình mới để tối ưu hóa công việc và tiết kiệm thời gian.

Hỗ trợ Giám đốc trong việc triển khai các dự án đặc biệt, nghiên cứu, phân tích thông tin để hỗ trợ giám đốc trong việc đưa ra các quyết định, giải quyết vấn đề phát sinh.

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: Từ 25 đến 35 tuổi.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến hành chính trợ lý, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh tế hoặc các ngành tương đương.

Sử dụng tiếng Anh thành thạo cho công việc.

Có kiến thức vững về các công cụ công nghệ, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về phần mềm quản lý dự án hoặc công nghệ tự động hóa công việc.

Khả năng quản lý thời gian hiệu quả, sắp xếp công việc một cách khoa học và đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn, hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc với nhiều phòng ban khác nhau và giải quyết tình huống phát sinh một cách linh hoạt.

Có tư duy logic, sáng tạo, chủ động tìm kiếm các giải pháp cải tiến công việc và nâng cao hiệu quả công việc.

Khả năng làm việc chính xác, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao.

(Ứng viên vui lòng gửi cv bằng tiếng anh)

Tại Công ty TNHH Junius International Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương hằng năm theo năng lực, thưởng tháng 13.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Khám sức khỏe, du lịch, team building định kỳ hằng năm.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển, học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Junius International

