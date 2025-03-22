Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
- Bình Dương: KCN Thới Hòa, P.Thới Hòa, Tp.Bến Cát, Bình Dương., Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 16 - 22 Triệu
Tiếp nhận thông tin phiên dịch các hồ sơ, tài liệu, hồ sơ pháp lý,...
Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp với khách hàng,..
Thực hiện các công việc hành chính: Lưu trữ sổ sách, chứng từ tài chính, hỗ trợ mua vật tư văn phòng, sản xuất,...
Theo dõi kiểm tra thanh toán các chi phí khác nhau cần thiết cho hoạt dộng của Công ty,...
Thực hiện công tác tuyển các vị trí dụng theo nhu cầu của Công ty
Hỗ trợ làm việc pháp lý với các cơ quan chức năng khu Công nghiệp
Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo 4 kỹ năng tiếng Trung
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc các Công ty Nhật Bản, Trung Quốc
Thành thạo Microsoft office
Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Du lịch, team building hàng năm.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (Sinh nhật/hỷ/...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
