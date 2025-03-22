Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Thới Hòa, P.Thới Hòa, Tp.Bến Cát, Bình Dương., Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận thông tin phiên dịch các hồ sơ, tài liệu, hồ sơ pháp lý,...

Phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp với khách hàng,..

Thực hiện các công việc hành chính: Lưu trữ sổ sách, chứng từ tài chính, hỗ trợ mua vật tư văn phòng, sản xuất,...

Theo dõi kiểm tra thanh toán các chi phí khác nhau cần thiết cho hoạt dộng của Công ty,...

Thực hiện công tác tuyển các vị trí dụng theo nhu cầu của Công ty

Hỗ trợ làm việc pháp lý với các cơ quan chức năng khu Công nghiệp

Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Ngôn ngữ, Quản trị,..

Thành thạo 4 kỹ năng tiếng Trung

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc các Công ty Nhật Bản, Trung Quốc

Thành thạo Microsoft office

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương NET, Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, phép năm.

Tham gia BHXH đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch, team building hàng năm.

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (Sinh nhật/hỷ/...)

