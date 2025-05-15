Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KWAN TAT VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH KWAN TAT VIỆT NAM
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: T6/147M, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Phụ trách hỗ trợ Giám Đốc phiên dịch Việt Trung.
Dựa theo chỉ thị Giám đốc tiến hành xử lý vấn đề bất thường và báo cáo lại tình hình tiến độ
Thực hiện công việc và các báo cáo theo chỉ thị Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc xử lý các công việc liên quan hành chính nhân sự
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng trung lưu loát(Ưu tiên ứng viên biết tiếng Quảng Đông ）
Sử dụng thành thao máy tính văn phòng
Nhanh nhẹn, siêng năng, có tính chủ động cao
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về Hành chính nhân sự, kiểm xưởng
Sử dụng thành thao máy tính văn phòng
Nhanh nhẹn, siêng năng, có tính chủ động cao
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về Hành chính nhân sự, kiểm xưởng
Tại CÔNG TY TNHH KWAN TAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thoải mái, nhiều cơ hội thăng tiến。
Chính sách, phúc lợi tốt, lương cao. 14 ngày phép năm
Công ty tổ chức sinh nhật, và các hoạt động bổ ích
Mức lương tham gia bảo hiểm cao 90% trên tổng lương , được tham gia bảo hiểm thời gian thử việc.
Thưởng tháng 13 cao, review lương hàng năm theo chính sách công ty và quy định nhà nước.
Chính sách, phúc lợi tốt, lương cao. 14 ngày phép năm
Công ty tổ chức sinh nhật, và các hoạt động bổ ích
Mức lương tham gia bảo hiểm cao 90% trên tổng lương , được tham gia bảo hiểm thời gian thử việc.
Thưởng tháng 13 cao, review lương hàng năm theo chính sách công ty và quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KWAN TAT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI