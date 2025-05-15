Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KWAN TAT VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: T6/147M, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phụ trách hỗ trợ Giám Đốc phiên dịch Việt Trung.

Dựa theo chỉ thị Giám đốc tiến hành xử lý vấn đề bất thường và báo cáo lại tình hình tiến độ

Thực hiện công việc và các báo cáo theo chỉ thị Giám đốc.

Hỗ trợ Giám đốc xử lý các công việc liên quan hành chính nhân sự

Tiếng trung lưu loát(Ưu tiên ứng viên biết tiếng Quảng Đông ）

Sử dụng thành thao máy tính văn phòng

Nhanh nhẹn, siêng năng, có tính chủ động cao

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về Hành chính nhân sự, kiểm xưởng

Tại CÔNG TY TNHH KWAN TAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, nhiều cơ hội thăng tiến。

Chính sách, phúc lợi tốt, lương cao. 14 ngày phép năm

Công ty tổ chức sinh nhật, và các hoạt động bổ ích

Mức lương tham gia bảo hiểm cao 90% trên tổng lương , được tham gia bảo hiểm thời gian thử việc.

Thưởng tháng 13 cao, review lương hàng năm theo chính sách công ty và quy định nhà nước.

