Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 08, Toà nhà PVcombank, Số 02 Đường 30 tháng 04, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Hiểu rõ các chức năng nhiệm vụ của các bộ phận để triển khai xây dựng hệ thống làm việc;

Theo dõi và cải thiện năng suất lao động cho các bộ phận chuyên môn;

Test, kiểm tra phản hồi và đánh giá mức độ hữu dụng, khả thi của chức năng hệ thống mới;

Báo cáo đầy đủ cho TGĐ từng mục việc đang được triển khai và kết quả công việc;

Ghi chép và theo dõi, đôn đốc để công việc được triển khai sớm, đúng deadline;

Họp với TGĐ và các Giám đốc bộ phận để triển khai công việc hàng ngày;

Thực hiện các công việc khác được giao.

Nữ, Sinh viên năm cuối/ Mới tốt nghiệp Đại học bằng Xuất sắc các Khoa/Ngành Quản trị kinh doanh;

Độ tuổi: 2001 - 2003;

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, kỹ năng ứng xử, trình bày văn bản tốt;

Có tư duy logic, kĩ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, kĩ năng sắp xếp phân bổ công việc.

Mức lương: 10.500.000đ + Phụ cấp;

Hỗ trợ cơm trưa, hoa quả 50k/ngày tại văn phòng;

Xét tăng lương 1 năm 2 lần định kì vào tháng 6 và tháng 12;

Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 30/4, 1/5, Tết Dương, Tết Âm,...); sinh nhật nhân viên,...

Quà Trung cho con của Nhân viên;

Thưởng lương tháng 13+ 14 (tháng 14 tùy vào kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc);

Chế độ nghỉ phép 12 ngày một năm. Sau thâm niên thêm 5 năm 1 ngày;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh của nhà nước;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định;

Tham gia chương trình teambuilding, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè;

Cơ hội đào tạo, phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

