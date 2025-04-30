Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 4 & 5

- Tòa nhà Hanvico, 217 Lê Duẩn, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp, theo dõi và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Giám đốc.
Chuẩn bị tài liệu, nội dung và hậu cần cần thiết cho các cuộc họp, chuyến đi
Hỗ trợ xử lý các công việc hành chính khi được yêu cầu.
Là đầu mối truyền đạt thông tin, chỉ đạo từ Giám đốc tới các phòng ban.
Theo dõi việc triển khai và phản hồi từ các phòng ban, đảm bảo tiến độ công việc.
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp nội bộ và chuẩn bị biên bản cuộc họp.
Tổng hợp thông tin, số liệu từ các phòng ban để báo cáo cho Giám đốc.
Phân tích và đề xuất phương án/giải pháp hỗ trợ quá trình ra quyết định.
Tham gia cùng Giám đốc trong các cuộc họp chiến lược, đối ngoại khi cần.
Làm việc với đối tác pháp lý bên ngoài (nếu có) theo chỉ đạo từ Giám đốc.
Hỗ trợ rà soát tính đầy đủ, hợp lệ của các tài liệu/hợp đồng trước khi trình ký
Tham gia và hỗ trợ Giám đốc trong các buổi làm việc với đối tác, khách hàng.
Hỗ trợ di chuyển khi cần (có bằng lái xe B1 trở lên).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học – chuyên ngành Luật hoặc liên quan
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Trợ lý Giám đốc hoặc tương đương
Có kiến thức pháp lý về các vấn đề xung quanh sự vận hành của công ty.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, viết báo cáo tốt. Thành thạo Word, Excel, PowerPoint.
Biết tổ chức, lên kế hoạch
Có bằng lái xe B1 trở lên.
Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực
Có đam mê công nghệ & mobile app.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh với thị trường.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty
Thưởng hiệu suất theo quý, năm, thưởng mặc định tháng 13.
Cấp thiết bị làm việc (tại công ty hoặc tại nhà tuỳ yêu cầu của nhân sự).
Tham gia các sự kiện lớn trong và ngoài nước do các đối tác: Google, Facebook, Tiktok… tổ chức
Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia).
Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS5, Gameboard…
Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 217 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

