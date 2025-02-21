Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH CTIC Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến rõ ràng., Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh trong việc lập kế hoạch, triển khai, và giám sát các hoạt động kinh doanh.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả kinh doanh.

Quản lý và cập nhật hồ sơ khách hàng, hợp đồng và các tài liệu liên quan.

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới; chăm sóc khách hàng hiện tại.

Tham gia vào các cuộc họp, thảo luận và hỗ trợ xử lý các vấn đề kinh doanh.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo quy trình kinh doanh diễn ra hiệu quả.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Trung và Anh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề xuất sắc.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có tư duy chiến lược và khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định, chứng nhận.

Tại Công Ty TNHH CTIC Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CTIC Vietnam

