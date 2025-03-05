Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176 Trường Sa, Phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ hành chính

Chuẩn bị và quản lý các tài liệu, báo cáo, biên bản họp và thư từ.

Sắp xếp lịch họp, lịch công tác và lịch làm việc của Giám đốc.

Tổ chức và quản lý sự kiện

Tổ chức và điều phối các cuộc họp, hội nghị và sự kiện nội bộ.

Đảm bảo các sự kiện diễn ra suôn sẻ và đúng kế hoạch.

Liên lạc và giao tiếp

Đóng vai trò cầu nối giữa Giám đốc và các phòng ban, đối tác, khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu từ các bộ phận và báo cáo lại cho Giám đốc.

Hỗ trợ quản lý dự án

Theo dõi tiến độ các dự án và đảm bảo chúng được thực hiện đúng kế hoạch.

Hỗ trợ Giám đốc trong việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án.

Quản lý thông tin và dữ liệu

Lưu trữ và quản lý các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

Đảm bảo tính bảo mật và truy cập dễ dàng khi cần thiết.

Hỗ trợ công việc cá nhân cho Giám đốc

ỗ trợ công việc cá nhân cho Giám đốc

Hỗ trợ các công việc cá nhân của Giám đốc như đặt vé máy bay, khách sạn, và các dịch vụ khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí trợ lý hoặc các vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ quản lý thông tin.

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối các hoạt động.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả cả bằng văn bản và lời nói.

Khả năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau và xử lý thông tin nhạy cảm.

Khả năng phân tích thông tin và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và linh hoạt.

Kỹ năng theo dõi tiến độ và quản lý các dự án.

Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát các hoạt động dự án.

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng, lương tháng 13 (tùy theo kết quả quả hoạt động kinh doanh) và các ngày Lễ, sinh nhật, Tết trong năm.

- Giảm giá mua hàng nội bộ cho nhân viên

- Khám sức khỏe định kỳ

- Du lịch hằng năm

- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin