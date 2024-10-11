Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH GO EN
- Hồ Chí Minh: 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
社長と共に顧客との交渉を行い、契約を締結する
Cùng Giám đốc đàm phán với khách hàng và ký kết hợp đồng.
デジタルマーケティングに関連するPDCAプロセスの追跡 (コンテンツ作成→実行→結果分析)
Theo dõi quy trình PDCA liên quan đến digital marketing (lên nội dung → thực hiện → phân tích kết quả).
トレーニングプログラムの実施サポート、トレーニング後のレポートをサポート
Hỗ trợ các chương trình đào tạo của công ty và báo cáo sau đào tạo
顧客とサプライヤーの契約書や見積もりを作成、支払い完了までのフォローアップ
Lên hợp đồng, báo giá và theo dõi tiến trình thanh toán cho khách hàng và nhà cung cấp
日本語からベトナム語への資料翻訳
Dịch tài liệu từ Nhật sang Việt
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
4年制大学卒業 Tốt nghiệp đại học
N2相当の日本語会話レベル Trình độ giao tiếp tiếng Nhật tương đương N2
経験 (Kinh nghiệm):
日本人との日本語での業務経験 (3年以上〜) Có kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Nhật với người Nhật (từ 3 năm trở lên). 営業アシスタント、Customer support 経験 (3年以上〜) Có kinh nghiệm trợ lý kinh doanh, hỗ trợ khách hàng (từ 3 năm trở lên). スタートアップ企業またはトレーニング分野での業務経験があれば尚可 Kinh nghiệm làm việc trong công ty start up hoặc trong mảng đào tạo là lợi thế.
日本人との日本語での業務経験 (3年以上〜) Có kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Nhật với người Nhật (từ 3 năm trở lên).
営業アシスタント、Customer support 経験 (3年以上〜) Có kinh nghiệm trợ lý kinh doanh, hỗ trợ khách hàng (từ 3 năm trở lên).
スタートアップ企業またはトレーニング分野での業務経験があれば尚可 Kinh nghiệm làm việc trong công ty start up hoặc trong mảng đào tạo là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH GO EN Thì Được Hưởng Những Gì
フレックスタイム制度 Thời gian làm việc linh động
スキル向上トレーニングへの参加機会 Được tham dự các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng bằng tiếng Nhật và tiếng Việt
業務用のラップトップおよび携帯電話の支給 Được cung cấp laptop, điện thoại phục vụ cho công việc.
新しいアイデアを奨励するフレンドリーな職場環境、毎月のチームビルディング活動、慈善活動、会社旅行等 Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích đưa ra ý tưởng mới, có hoạt động team building hàng tháng, chương trình thiện nguyện, company trip, v.v..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GO EN
