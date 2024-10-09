Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DREAM TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 56 đường số 6, phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận, triển khai các công việc của Giám đốc xuống các phòng ban/bộ phận. Kiểm tra, rà soát nội dung các tài liệu, hợp đồng, chứng từ cần trình ký với Ban giám đốc. Truyền đạt thông tin của giám đốc đến các phòng ban, bộ phận liên quan, theo dõi tiến độ thực hiện, phối hợp hỗ trợ khi có yêu cầu và theo dõi kết quả báo cáo trực tiếp cho giám đốc. Soạn thảo văn bản, tổ chức và tham gia các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung, làm biên bản và ghi chú những nội dung chính để phục vụ công tác quản lý điều hành. Theo dõi các số liệu báo cáo, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu. Đặt lịch và quản lý lịch trình, sắp xếp các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ giám đốc trong các công việc hàng ngày. Tổng hợp các báo cáo tuần, tháng, năm của các phòng ban và tổ chức các cuộc họp tuần, tháng, năm hoặc các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu. Tham mưu, đóng góp ý kiến, đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình. Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý hoặc các công việc tương đương. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật - Nhân sự... Am hiểu về hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan. Kỹ năng tổ chức, sắp xếp, điều phối hiệu quả thời gian, triển khai công việc một cách độc lập. Kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề, phối hợp công việc với các bộ phận/phòng ban. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian yêu cầu Thành thạo tin học văn phòng và excel.

Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty. Làm CA ĐÊM (Từ 21h00 đến 6h00 sáng hôm sau - Nghỉ giữa giờ 1h) - Chủ Nhật đến thứ 5 - Thứ 6,thứ 7 nghỉ Company trip hàng năm. Thưởng lương tháng 13. Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định. Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, năng lượng

=> Công ty luôn trả mức lương tương xứng với khả năng của chính bạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT

