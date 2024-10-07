Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 24, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

1.1 - Kế hoạch chiến lược

Xây dựng toàn bộ biểu mẫu, thống nhất về hồ sơ, thủ tục sử dụng trong nội bộ Công ty

Phối hợp với Trưởng các bộ phận, phòng ban xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí nhân viên.

Tham mưu cho BGĐ trong việc quản lý lao động, tiền lương, chế độ chính sách, tuyển dụng, đào tạo cho người lao động theo quy định của Pháp luật và quy chế, quy định của Công ty..

1.2 - Tuyển dụng

Phân tích và lập kế hoạch tuyển dụng, thực hiện tìm kiếm ứng viên, sàng lọc, tổ chức phỏng vấn và đánh giá năng lực ứng viên.

Triển khai quy trình thử việc, hội nhập, gắn kết ứng viên thử việc và ký hợp đồng lao động.

1.3 - Đào tạo

Đào tạo nội quy, quy chế cho nhân viên mới

Hướng dẫn cách thức làm việc, nghiệp vụ cho nhân viên mới về công tác tại phòng Nhân sự.

Xác định nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên theo nhu cầu của Công ty và trình BGĐ phê duyệt.

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo và báo cáo về BGĐ.

1.4 - Quản lý nhân sự

Soạn thảo hợp đồng/phụ lục Hợp đồng lao động và cập nhật thông tin Nhân sự.

Theo dõi ngày công, chấm công, quản lý ngày phép, ngày nghỉ.

Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, quá trình làm việc của nhân viên.

Cập nhật, điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu của Công ty.

Cập nhật điều chỉnh MTCV theo cơ cấu tổ chức.

Soạn thảo, quản lý, cập nhật Nội quy lao động, các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội đăng ký với cơ quan chức năng và ban hành nội bộ.

Làm việc với các cơ quan chức năng về lao động, báo cáo lao động theo quy định.

Xử lý các vấn đề liên quan đến Quan hệ Lao động (vi phạm nội quy, các quy định, kỷ luật lao động).

Thực hiện và ban hành các quyết định thuyên chuyển, thăng chức, sa thải...trong Công ty.

Lương, Thưởng, Chế độ chính sách

Soạn thảo và ban hành các quyết định liên quan đến lương, thưởng, chế độ chính sách.

Thực hiện công tác tính lương, thưởng, nghiệp vụ BHXH,...

Tham mưu cho BGĐ trong công tác khen thưởng cuối năm, khen thưởng đột xuất cho nhân viên trong Công ty.

1.5 - Quản lý hiệu quả Công việc

Đề xuất và tổ chức các hoạt động đánh giá hiệu quả làm việc và đề xuất với BGĐ thực hiện khen thưởng, kỷ luật.

1.6 - Văn hóa Doanh nghiệp

Tổ chức và thực hiện các hoạt động truyền thông giá trị, chuẩn mực hành vi văn hóa, quy tắc ứng xử

Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có những giải pháp giải tỏa kịp thời những vướng mắc của họ.

Giải quyết các tranh chấp lao động.

2 - TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Tham gia các buổi họp của các bộ phận. Ghi chép lại các nội dung chính trong buổi họp.

Theo dõi và báo cáo tiến độ theo kế hoạch triển khai của các bộ phận cho Giám đốc

Đánh giá mức độ hiệu quả làm việc của các bộ phận cho Giám đốc

Các công việc khác do Giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/bằng cấp Cao đẳng chuyên ngành nhân sự hoặc liên quan

Kiến thức Tuyển dụng, pháp lý lao động, tính lương thưởng, nghiệp vụ BHXH, thuế TNCN, nghiệp vụ hành chính – văn thư, truyền thông văn hóa trong doanh nghiệp. Kinh nghiệm làm việc Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương Kinh nghiệm ngành Dịch vụ, thương mại điện tử Trình độ ngoại ngữ/Tin học Sơ cấp trở lên, vi tính văn phòng sử dụng thành thạo MS Office. Kỹ năng Tổ chức – điều phối – quản lý dự án, giải quyết vấn đề, phỏng vấn, đào tạo nội bộ, giao tiếp – thuyết trình,... Thái độ Cầu thị, chính trực, tích cực, quyết liệt nhưng khéo léo.

2 - TIÊU CHÍ ỨNG VIÊN:

Nữ: 1986 - 1992. Ngoại hình dễ nhìn, Cá tính quyết đoán, Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong HCNS và trợ lý giám đốc. Am hiểu quy định, luật lao động và làm việc cơ quan bảo hiểm. Sức khoẻ tốt, giọng nói dễ nghe và chịu áp lực. Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện, ứng xử và truyền đạt tốt. Biết lắng nghe, luôn điền tĩnh và đưa ra cách giải quyết hài hoà cấp trên và tập thể nhân viên. Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu, gương mẫu và tính kỷ luật cao. Không ngừng cầu tiến và mục tiêu sự nghiệp rõ ràng. Từng trải qua vị trí tương ứng trong ngành hoặc kinh nghiệm là 1 lợi thế.

Thời gian và địa điểm làm việc: - Địa điểm: 399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P24, Bình Thạnh, Tp.HCM - Thời gian thử việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 - 17:00), nghỉ trưa 60 phút. Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng.

Thời gian và địa điểm làm việc:

Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross 12.000.000 VND + Lương tháng 13. Thưởng hiệu suất Thưởng % theo kết quả kinh doanh quý, năm và kết quả hoàn thành công việc theo kế hoạch. Chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Nghỉ phép: 12 ngày/năm. Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng. Tham gia các hoạt động, sự kiện, du lịch cùng Công ty. Review lương hàng năm theo tình hình kinh doanh cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC XUÂN ÂN

