Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH AGTV SIMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH AGTV SIMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AGTV SIMED
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B54

- B56 Bạch Đằng, P.02, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ CEO duy trì toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty;
Tổng hợp báo cáo của các bộ phận liên quan và đề xuất các phương án giải quyết;
Tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu của CEO, ghi biên bản và theo dõi đôn đốc các Trưởng bộ phận thực hiện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện sau cuộc họp;
Trực tiếp xử lý các công việc liên quan đến thủ tục làm visa, thuê nhà khi CEO có kế hoạch sang VN;
Biên phiên dịch tài liệu, hội thảo (nếu có);
Các công việc khác theo yêu cầu của CEO;
Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn, dưới 32 tuổi;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Trung, QTKD, Kinh doanh Quốc tế,… hoặc đã từng du học ở Trung Quốc, Đài Loan;
Có chứng chỉ HSK 5 trở lên. Thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết;
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương;
Am hiểu về kinh doanh;
Có kỹ năng đàm phán giao dịch, xử lý công việc độc lập;
Sử dụng tin học văn phòng và internet thành thạo;
Cận thận, chăm chỉ, khả năng biểu đạt tốt và gắn bó lâu dài;
Có kỹ năng xử lý công việc tốt, chịu được áp lực công việc cao;

Tại CÔNG TY TNHH AGTV SIMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, ăn trưa, hưởng công tác phí theo quy định.
Quyền lợi bắt buộc: lương tháng 13, tham gia BHXH, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, …
Được tham gia các hoạt động phong trào thể thao, du lịch, liên hoan, ... các hoạt động chăm lo đời sông như hiếu, hỉ. ốm đau, …
Chế độ khen thưởng, xứng đáng theo cá nhân, theo đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Số 249A Đường Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

