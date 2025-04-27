Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy
- Hồ Chí Minh: 80
- 82 Đường 3/2, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động, sự kiện
Hỗ trợ Giám đốc trong các quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết
Theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện công việc
Sắp xếp lên lịch, tham gia các cuộc họp , ghi nhận và theo dõi các kết quả sau cuộc họp.
Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức hội nghị, hội thảo, họp Hội nghị, họp giao ban và tổng kết.
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Nhanh nhẹn, chủ động, và có khả năng làm việc độc lập.
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và bảo mật thông tin.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc và học hỏi từ lãnh đạo cấp cao.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Phát triển và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hoàng Vy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
