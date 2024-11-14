Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Eurowindow River Park, Đông Anh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng, sắp xếp hành trình, lịch trình công việc

- Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc

- Hỗ trợ tiếp đón, chăm sóc khách hàng

- Hỗ trợ/ tổ chức các sự kiện, cuộc họp, hội nghị, hội thảo

- Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất

- Tham gia hỗ trợ các công việc khác khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - Công ty sẵn sàng đào tạo

- Năng động, cầu thị, cầu tiến

- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

- Có kỹ năng bao quát, sắp xếp công việc hợp lý

- Thông thạo các ứng dụng tin học văn phòng và các phần mềm khác có liên quan

- Khéo léo, linh hoạt, cẩn thận và trung thực trong công việc

- Biết lắng nghe, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng theo chương trình thưởng Tháng, Quý, Năm của Công ty.

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

- Đóng BHXH đầy đủ. Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép... theo quy định.

- Teambuilding định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

