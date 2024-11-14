Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Eurowindow River Park, Đông Anh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng, sắp xếp hành trình, lịch trình công việc
- Theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc
- Hỗ trợ tiếp đón, chăm sóc khách hàng
- Hỗ trợ/ tổ chức các sự kiện, cuộc họp, hội nghị, hội thảo
- Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất
- Tham gia hỗ trợ các công việc khác khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - Công ty sẵn sàng đào tạo
- Năng động, cầu thị, cầu tiến
- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
- Có kỹ năng bao quát, sắp xếp công việc hợp lý
- Thông thạo các ứng dụng tin học văn phòng và các phần mềm khác có liên quan
- Khéo léo, linh hoạt, cẩn thận và trung thực trong công việc
- Biết lắng nghe, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng theo chương trình thưởng Tháng, Quý, Năm của Công ty.
- Thưởng các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.
- Đóng BHXH đầy đủ. Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép... theo quy định.
- Teambuilding định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26 Tòa nhà CEO Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-kinh-doanh-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249247
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tuyển Trợ Lý thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 0.1 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Thư Ký thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV DTC
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV DTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Navee
Tuyển Account Manager thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Navee
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Tuyển Thư Ký thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 100 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Nha Khoa Smile Care
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tuyển Trợ Lý thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 0.1 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Thư Ký thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV DTC
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV DTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Navee
Tuyển Account Manager thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Navee
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Tuyển Thư Ký thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất