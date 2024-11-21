Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
- Hồ Chí Minh: 17
- 19
- 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, xây dựng và thường xuyên đôn thúc nhắc nhở NVKD thực hiện đúng với kế hoạch, chiến lược đã được phê duyệt.
Quản lý, soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như hợp đồng, báo giá, thư chào hàng,...
Tổng hợp và xử lý những phản hồi của nvkd/ khách hàng Nếu như vượt quá khả năng thì báo cáo lên bộ phận cấp cao để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.
Hỗ trợ NVKD từ việc báo giá ,ký kết hợp đồng đến việc hoàn thành hồ sơ và thanh toán.
Theo dõi, đôn đốc việc thu hồi công nợ và tiến độ thanh toán của khách hàng để báo cáo số liệu cho bộ phận tài chính kế toán.
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tuần, tháng, quý và năm cho trưởng bộ phận, giám đốc kinh doanh.
Thực hiện các công việc hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh nếu như có sự chỉ đạo từ cấp trên.
bộ phận kinh doanh
Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm tại Công ty thiết bị phụ tùng, cơ khí...
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13
Du lịch hằng năm
Chế độ nâng lương định kỳ
Đào tạo, nâng cao tay nghề
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI