Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17

- 19

- 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, xây dựng và thường xuyên đôn thúc nhắc nhở NVKD thực hiện đúng với kế hoạch, chiến lược đã được phê duyệt.
Quản lý, soạn thảo các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như hợp đồng, báo giá, thư chào hàng,...
Tổng hợp và xử lý những phản hồi của nvkd/ khách hàng Nếu như vượt quá khả năng thì báo cáo lên bộ phận cấp cao để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.
Hỗ trợ NVKD từ việc báo giá ,ký kết hợp đồng đến việc hoàn thành hồ sơ và thanh toán.
Theo dõi, đôn đốc việc thu hồi công nợ và tiến độ thanh toán của khách hàng để báo cáo số liệu cho bộ phận tài chính kế toán.
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng tuần, tháng, quý và năm cho trưởng bộ phận, giám đốc kinh doanh.
Thực hiện các công việc hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh nếu như có sự chỉ đạo từ cấp trên.
bộ phận kinh doanh
Chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm tại Công ty thiết bị phụ tùng, cơ khí...
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ tết
Thưởng tháng 13
Du lịch hằng năm
Chế độ nâng lương định kỳ
Đào tạo, nâng cao tay nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

