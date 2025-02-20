Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Khai thác khách hàng tiềm năng từ các nguồn data có sẵn.

Tư vấn thông tin các sản phẩm Bất động sản hàng hiệu Công ty đang triển khai.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng tham quan trải nghiệm dự án.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 20-30 tuổi.

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng cao cấp.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tự tin, xử lý tình huống tốt.

Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên khả năng thực hiện sáng tạo nội dung các kênh social: Tiktok, canva, ...và yêu thích phát triển thương hiệu cá nhân.

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 7 triệu + Bonus.

Được đào tạo & hướng dẫn công việc trực tiếp bởi Chuyên gia tư vấn Bất động sản hàng hiệu - Top chuyên gia môi giới BĐS hạng sang tại MGV.

Cơ hội làm việc cùng các đối tác, khách hàng và trải nghiệm ở những dự án thương hiệu hạng sang như: GMS - JW Marriott, The Rivus - Elie Saab, Park Hyatt Phu Quoc Residences, InterContinental Residences Halong Bay, Sailing Club Signature Resort, Regent Residences Phu Quoc,...

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Phúc lợi hấp dẫn: Thưởng lễ Tết, du lịch, phép năm, bảo hiểm, đồng phục may đo riêng,…

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân, phát triển thương hiệu cá nhân.

Tham gia các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin