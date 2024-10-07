Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Phụ trách mảng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng phòng ốc khách sạn, sảnh khách sạn...

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo các ý tưởng nâng cấp cơ sở vật chất của hệ thống khách sạn.

- Kiểm tra chuẩn set up đồ trong phòng, khu vực chung (sảnh, quầy lễ tân...) tại các khách sạn.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: Từ 25 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Xây dựng, Thiết kế, Mỹ thuật

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về thiết kế, làm việc trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 13-20 triệu . Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

- Cơ hội thăng tiến cao

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.