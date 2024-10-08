Tuyển Trợ lý BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Theo dõi, phân tích số liệu để xây dựng kế hoạch và tổng kết việc thực hiện kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm. Đánh giá tình hình kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua so sánh và phân tích kết quả thực hiện với kế hoạch đề ra và dự báo mức độ hoàn thành kế hoạch.

Phân tích số liệu, đánh giá, xây dựng, kiện toàn các cơ chế - chính sách để phát triển kinh doanh, cơ chế chính sách bồi dưỡng thu nhập cho các khoa, phòng ban bộ phận trên cơ sở phân tích doanh thu – chi phí, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Theo dõi, phân tích tình hình hoạt động của khối kinh doanh. Phân tích hiệu quả của các chính sách, đề xuất và xây dựng các chính sách cho nhân viên kinh doanh, CTV kinh doanh đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với thị trường và có tính cạnh tranh.

Thu thập thông tin, cơ chế chính sách, giá cả thị trường dịch vụ y tế của các đơn vị, đối thủ trên thị trường, lập báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh. Phối hợp phòng TCKT xây dựng và điều chỉnh giá thành dịch vụ/giá gói dịch vụ và các dịch vụ liên quan.

Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng và chuẩn hóa các định mức chi phí cho các sản phẩm - dịch vụ, hoạt động vận hành, kinh doanh tại bệnh viện đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nghiên cứu tình hình thị trường liên quan đến các dịch vụ bệnh viện, dịch vụ mới triển khai; tham mưu, đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương án đầu tư.

Kiểm tra, soát xét hồ sơ, văn bản, chứng từ liên quan hoạt động kinh tế kế hoạch trước khi trình BLĐ. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ xử lý công việc của các phòng ban liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: kinh tế, kinh tế kế hoạch, kinh tế đầu tư, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí công việc có liên quan. Ưu tiên người đã từng có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí kinh tế kế hoạch, kế toán tổng hợp, quản lý và phân tích số liệu kinh doanh tại bệnh viện.

Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm như Excel, PowerPoint và các công cụ phân tích dữ liệu. Kỹ năng soạn thảo văn bản, lập báo cáo và xử lý số liệu tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch công việc, quản lý công việc hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập và tự nghiên cứu;

Khả năng trình bày và giao tiếp tốt.

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao;

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và định hướng giải quyết vấn đề.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

- Phụ cấp ăn trưa

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: thưởng lễ tết, ăn trưa, nghỉ mát, ưu đãi khám chữa bệnh, chính sách quan tâm tới con em CBNV...;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;

Được xét thưởng theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

