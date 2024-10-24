Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm:

Nghiên cứu về thị trường sách phát triển bản thân và phát triển kinh doanh, đặc biệt là sách về Marketing và trí tuệ nhân tạo (AI) Trực tiếp nghiên cứu các nguồn học liệu, biên soạn, biên tập các sản phẩm sách của trường doanh nhân HBR Viết sách và thiết kế các sản phẩm bổ trợ đi kèm sách. Quản lý chất lượng sách, trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận, xử lý phản hồi của học viên về chất lượng sách. Hỗ trợ các hoạt động đào tạo sản phẩm cho đội sale, marketing sau khi hoàn thiện

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu.

Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn. Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 22 tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Ngôn ngữ Văn, Báo Chí, Kinh Tế... (Ưu tiên những bạn có sở thích, đam mê về viết lách trong mảng phát triển bản thân và kinh doanh...)

Anh ngữ: Có tiếng Anh là một lợi thế để nghiên cứu các tài liệu và học liệu từ nước ngoài.

Vi tính: Kỹ năng văn phòng.

Đã có kinh nghiệm trong mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm về lãnh đạo và quản trị kinh doanh hoặc viết sách từ 1-2 năm trở lên. Có tiếng Anh đủ tốt để nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh.

Kỉ luật, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo. Nhanh nhẹn, chủ động, tư duy tích cực. Tin cậy và bảo mật thông tin của dự án.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000vnđ - 17.000.000vnđ

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày công thực tế.

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần. Thưởng tháng lương thứ 13. Phụ cấp công tác. Đóng BHXH, BHYT. Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ). Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực. Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

