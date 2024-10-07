Tuyển Trợ lý Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, tòa Icon4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Hỗ trợ Ban lãnh đạo trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty;
• Trực tiếp điều hành các dự án kinh doanh dài hạn và ngắn hạn theo phân công của ban lãnh đạo. Cụ thể giám sát hoạt động của phòng khám, các hoạt động kinh doanh của TPCN,...
• Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các phòng ban trong công ty
• Trợ giúp trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện, đào tạo khi được phân công.
• Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của ban lãnh đạo.
• Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, ghi nhận và tổng hợp, đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty.
• Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu độ tuổi, giới tính:
• Ít nhất 2 - 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý, đối ngoại hoặc cấp quản lý tương đương;
• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại Ngữ, Ngoại thương, Ngoại Giao, các ngành có liên quan...
• Có kiến thức cơ bản tổng hợp về kinh tế, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh và các kiến thức liên quan đến y tế, thẩm mỹ
Kỹ năng:
• Bảo mật thông tin.
• Có thái độ thân thiện, ngoại hình dễ nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt.
• Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
• Có khả năng đàm phán, thuyết phục, ngoại giao, thương lượng, thuyết trình, truyền đạt.
• Chịu được áp lực cao, trung thực, trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Từ 15 đến 20 triệu đồng
• Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi... theo đúng Quy định của Công ty
• Thay mặt Ban lãnh đạo xử lý công việc và chỉ đạo theo ủy quyền được giao.
• Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo về lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

