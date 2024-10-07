Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17, Ngõ 34, Đường Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho chủ tịch HĐQT để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của cấp trên
- Kết nối, theo dõi, nhắc nhở lịch làm việc của chủ tịch HĐQT với các đơn vị trong công ty và với đối tác, khách hàng bên ngoài;
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên chủ tịch HĐQT
- Soạn thảo văn bản, tài liệu, công văn và lưu trữ tài liệu theo chỉ đạo của chủ tịch HĐQT
- Trợ giúp chủ tịch HĐQT trong công tác đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện được phân công
- Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu chung
+ Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học.
+ Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại ngữ. Tốt nghiệp khối trường Kinh tế, ưu tiên Đại Học Ngoại thương, KTQD
+ Giới tính: Nữ, từ 26 – 32 tuổi, ngoại hình khá
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Kinh nghiệm tối thiểu:
+ Có kinh nghiệm từ 03 năm, ứng viên có kinh nghiệm làm Thư ký cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc tại các đơn vị quy mô tập đoàn là một lợi thế.
- Kiến thức: Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị của doanh nghiệp
- Kiến thức:
- Năng lực chuyên môn:
+ Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
+ Có kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp – cập nhật thông tin.
- Năng lực bổ trợ:
+ Tư duy tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề
+ Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Internet
+ Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các đối tác và khách hàng bên ngoài.
- Thái độ làm việc:
+ Chịu được áp lực công việc
+ Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, tự tin
+ Trung thực, ham học hỏi, kiên nhẫn
+ Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình, không ngại làm việc ngoài giờ
+ Biết lắng nghe và chia sẻ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ chung:
- Lương: thảo thuận theo năng lực( cao)
- Được xét tăng lương hàng năm và tăng lương sớm theo năng lực;
- Thưởng lương tháng 13, thưởng quý, các ngày lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty;
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương thực tế;
- Ngày phép: 12 ngày/năm, có phép thâm niên;
- Đầu năm du xuân, team building, du lịch trong nước và nước ngoài( Pháp, Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản, thái Lan...)
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Trợ cấp:
- Trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại;
- Hỗ trợ chi phí công tác;
- Có quà tặng cho CBNV có con nhỏ: Tết thiếu nhi, trung thu, li xì đầu năm. CBNV nữ được nhận quà 08/03, 20/10, ...
Môi trường làm việc:
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;
- Được làm việc với những người có trình độ chuyên môn cao;
- Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật tháng, Teambuilding, Year End Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TNH99 VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Ngõ 34, Đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

