Tuyển Trợ lý CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CTY TNHH GORIENTAL
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CTY TNHH GORIENTAL

Trợ lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CTY TNHH GORIENTAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu,, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu, thỏa thuận các điều khoản thương mại, đảm bảo quy cách sản phẩm đáp ứng yêu cầu và tối ưu về chi phí
Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo các vấn đề có liên quan đến nhà cung cấp, phân tích đề xuất chọn nhà cung cấp
Hỗ trợ quản lý và theo dõi hợp đồng
Hỗ trợ theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ
Quản lý sản phẩm mẫu
Báo cáo theo yêu cầu
Các công việc chuyên môn khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng – đại học
Giao tiếp tiếng Trung lưu loát
Thành thạo các phần mềm văn phòng
Cẩn thận, chăm chỉ, kỷ luật, có trách nhiệm với công việc
Cầu tiến và năng lực học hỏi mạnh
Có kinh nghiệm mua hàng nước ngoài là một lợi thế.
Gửi CV Trung - Việt

Tại CTY TNHH GORIENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển
Có môi trường rèn luyện ngôn ngữ Trung
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép…theo đúng Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH GORIENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH GORIENTAL

CTY TNHH GORIENTAL

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu, Quận 9

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job344743
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Tuyển Trợ lý TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THPT HOÀNG LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
Hạn nộp: 08/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH FM ENTERTAINMENT MEDIA
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thái Sơn S.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thái Sơn S.P
7.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm