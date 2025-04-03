Tuyển Trợ lý CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CTY TNHH GORIENTAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu,, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu, thỏa thuận các điều khoản thương mại, đảm bảo quy cách sản phẩm đáp ứng yêu cầu và tối ưu về chi phí
Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo các vấn đề có liên quan đến nhà cung cấp, phân tích đề xuất chọn nhà cung cấp
Hỗ trợ quản lý và theo dõi hợp đồng
Hỗ trợ theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ
Quản lý sản phẩm mẫu
Báo cáo theo yêu cầu
Các công việc chuyên môn khác theo phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng – đại học
Giao tiếp tiếng Trung lưu loát
Thành thạo các phần mềm văn phòng
Cẩn thận, chăm chỉ, kỷ luật, có trách nhiệm với công việc
Cầu tiến và năng lực học hỏi mạnh
Có kinh nghiệm mua hàng nước ngoài là một lợi thế.
Gửi CV Trung - Việt
Tại CTY TNHH GORIENTAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển
Có môi trường rèn luyện ngôn ngữ Trung
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép…theo đúng Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH GORIENTAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
