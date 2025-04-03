Tuyển Trợ lý CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 526, Đ. Liên Phường, P. Phú Hữu,, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu, thỏa thuận các điều khoản thương mại, đảm bảo quy cách sản phẩm đáp ứng yêu cầu và tối ưu về chi phí

Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo các vấn đề có liên quan đến nhà cung cấp, phân tích đề xuất chọn nhà cung cấp

Hỗ trợ quản lý và theo dõi hợp đồng

Hỗ trợ theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ

Quản lý sản phẩm mẫu

Báo cáo theo yêu cầu

Các công việc chuyên môn khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng – đại học

Giao tiếp tiếng Trung lưu loát

Thành thạo các phần mềm văn phòng

Cẩn thận, chăm chỉ, kỷ luật, có trách nhiệm với công việc

Cầu tiến và năng lực học hỏi mạnh

Có kinh nghiệm mua hàng nước ngoài là một lợi thế.

Gửi CV Trung - Việt

Tại CTY TNHH GORIENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển

Có môi trường rèn luyện ngôn ngữ Trung

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép…theo đúng Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH GORIENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin