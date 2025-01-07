Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy 1 – Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật, Phố Vác, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội., Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, trao đổi giữa quản lý và nhân viên hoặc đối tác.
Biên dịch tài liệu, văn bản như báo cáo, email, hợp đồng, hồ sơ kỹ thuật và các văn bản liên quan từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Đảm bảo tính chính xác, mạch lạc và sự liền mạch trong quá trình biên phiên dịch.
Hỗ trợ giao tiếp và xử lý các công việc liên quan đến đối tác, khách hàng nói tiếng Trung.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức chuyên ngành liên quan đến nội dung công việc.
Hỗ trợ phiên dịch trong các chuyến công tác trong nước hoặc quốc tế (nếu có).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng, Đại học (không yêu cầu chuyên ngành)
Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết).
Kỹ năng:
Nhanh nhẹn, xử lý công việc linh hoạt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian tốt
Ưu tiên: ứng viên giới tính Nam, cư trú tại các khu vực Hà Đông, Thường Tín, Chương Mỹ, Thanh Trì Ứng Hòa, Thanh Oai ... thuận tiện cho việc di chuyển đi lại công tác và làm việc tại Nhà máy 1 của công ty.
Ưu tiên:

Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: thỏa thuận
2. Nhà máy Sang – Xịn – Mịn giữa lòng huyện Thanh Oai.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 31 phố Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

