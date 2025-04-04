Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM GIA DỤNG DHR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô C38, NV13 Ô số 01 tại khu C, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Gleximco, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung

Dưới sự chỉ dẫn và hướng dẫn của Sếp ,

Phiên dịch văn bản , dịch hội thoại giữa Sếp và khách hàng - giữa Sếp và nhân viên .

Quản lý các sản phẩm mẫu giao cho các bạn nhân viên liên quan và bàn giao nội dung sếp yêu cầu,…

Phụ trách tìm hiểu thị trường giá cả của sản phẩm mẫu mới về - báo cáo lại giá , tình hình cho sếp.

Theo dõi các đơn hàng trong nhóm Zl, wechat , telegram ,nắm tình hình ,dịch và trao đổi với Sếp / đồng nghiệp về vấn đề liên quan công việc , xử lý gói đơn, báo giá , chát khách, bảo hành….

Bám sát các vấn đề của đơn hàng OEM - Yêu cầu khách hàng , Hợp đồng , thiết kế , bộ tài liệu xuất nhập khẩu.

Phối hợp các bộ phận liên quan xử lí công việc sao cho đúng hạn.

Hỗ trợ đồng nghiệp một số vấn đề trong phạm vi công việc .

Làm đơn trên hệ thống , bám sát đơn và làm báo cáo công việc .

Thỉnh thoảng đi phiên dịch cho Sếp - không ở văn phòng công ty, không đi qúa 7h -8h tối.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung hoặc tiếng trung lưu loát 4 kĩ năng : nghe - nói - đọc - đánh máy

Tính cách thật thà, chăm chỉ, không ngại khó, chịu được áp lực công việc

Chủ động xử lý và báo cáo công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, thân thiện , cẩn thận, chu đáo, chi tiết.

Thành thạo tin học văn phòng, MS. Office (word, excel, power-point), Canva photoshop

Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, tinh thần làm việc nhóm tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu / trợ lý ưu tiên

Tâm huyết và có trách nhiệm, biết nghĩ cho lợi ích công ty và tập thể.

Làm việc với tư duy cầu tiến và không ngừng học hỏi, phát triển bản thân.

Có khả năng đọc, làm báo cáo.

Trung thực, thẳng thắn, Không ngại khó.

Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM GIA DỤNG DHR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ theo năng lực + Thưởng + Trợ cấp.

Được xét thưởng lương tháng 13 dựa theo lương trung bình trong năm.

Được hưởng Chính sách thưởng theo KPI vào cuối năm Áp dụng cho toàn bộ nhân viên của công ty.

Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thời gian thử việc 1 tháng (đàm phán lương khi phỏng vấn)

Sau khi ký HĐLĐ chính thức mỗi tháng sẽ có thêm trợ cấp khác ngoài lương chính, 1 ngày phép năm, được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. của người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM GIA DỤNG DHR

