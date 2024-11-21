Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Center Point, tầng 8, phòng 807, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lĩnh vực: Sữa bột/ Mỹ phẩm
Tư vấn khách hàng online qua Fanpage, sàn Thương mại điện tử..... các sản phẩm Mẹ và Bé.
Chăm sóc khách hàng.
Tạo đơn và theo dõi đơn hàng.
Thực hiện mục tiêu doanh số.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và chốt đơn theo kịch bản có sẵn trên pancake.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, kiên trì, tư duy tích cực, ham học hỏi, cầu tiến.
Có tinh thần làm việc tốt, năng động và nhanh nhạy.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10-15tr + HH doanh số, thu nhập 10-20tr
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.
Du lịch hàng năm do công ty tổ chức.
Thưởng Lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
