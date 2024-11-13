Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sản xuất các sản phẩm thức ăn chế biến sẵn/ Sushi theo đơn hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đóng gói đơn hàng để vận chuyển ra khu vực giao hàng.

Sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị nguyên vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ, khu vực bếp sản xuất, các thiết bị vận hành, đèn và các thiết bị (như gondola, xe đẩy, kệ...).

Đảm bảo khu vực làm việc và khu vực sau cửa hàng sạch sẽ và gọn gàng.

Thực hiện đúng quy trình an toàn cháy nổ.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Nhân viên làm việc 8h/ ngày, xoay ca linh hoạt:

Ca 1: 3:00 - 11:00

Ca 2: 8:00 -16:00

Nghỉ 1 ngày/ tuần

Bộ phận sản xuất Thực phẩm chế biến sẵn: AEON Celadon Tân Phú, số 30 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Ứng viên tốt nghiệp từ THCS (Vẫn đang giữ bằng cấp)

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực.

Có thể làm xoay ca như yêu cầu.

Thu nhập hấp dẫn.

Nhân viên được phục vụ cơm trưa tại canteen/ Phụ cấp cơm trưa.

Phụ cấp theo tính chất công việc.

Phụ cấp đi lại.

Thưởng đánh giá năng lực hằng năm.

Quà mừng vào các dịp lễ/Tết.

Lương tháng 13, thưởng tháng 14.

Thưởng doanh thu hàng tháng tùy theo kết quả kinh doanh của công ty.

Phép năm: 12 ngày/năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Teambuidling hằng năm.

Phúc lợi tham gia công đoàn.

Bảo hiểm sức khỏe sau 1 năm làm việc.

Ngoài ngày phép được hưởng theo quy định luật Lao Động, Nhân viên được tặng thêm 1 ngày phép vào đúng năm thứ 5 làm việc tại AEON Việt Nam.

Cơ hội học hỏi và phát triển không ngừng qua công việc hằng ngày; các khóa học đào tạo chuyên môn cũng như kỹ năng mềm với những chuyên gia giàu kinh nghiệm của AEON VIỆT NAM và tập đoàn AEON.

