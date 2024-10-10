Tuyển Sản xuất CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Miền Bắc - Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất: Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, phân công công việc cho nhân viên trong ca, theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và đúng tiến độ. Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng sản phẩm. Quản lý nguyên vật liệu: Kiểm tra, theo dõi số lượng nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, báo cáo tình hình nguyên vật liệu cho cấp trên. Quản lý máy móc, thiết bị: Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, hiệu quả. Giám sát an toàn lao động: Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động. Báo cáo kết quả sản xuất: Lập báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho cấp trên. Tham gia các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu chi phí sản xuất.

Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất:

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, phân công công việc cho nhân viên trong ca, theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và đúng tiến độ.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm:

Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng sản phẩm.

Quản lý nguyên vật liệu: Kiểm tra, theo dõi số lượng nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, báo cáo tình hình nguyên vật liệu cho cấp trên.

Quản lý máy móc, thiết bị:

Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, hiệu quả.

Giám sát an toàn lao động:

Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Báo cáo kết quả sản xuất:

Lập báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất:

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu chi phí sản xuất.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật Có kinh nghiệm quản lý sản xuât từ 3 năm trở lên Kỹ năng quản lý, điều phối công việc. Kỹ năng phân tích tổng hợp, xử lý tình huống. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Sẵn sàng làm việc theo ca, tăng ca khi cần thiết.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật

Có kinh nghiệm quản lý sản xuât từ 3 năm trở lên

Kỹ năng quản lý, điều phối công việc.

Kỹ năng phân tích tổng hợp, xử lý tình huống.

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sẵn sàng làm việc theo ca, tăng ca khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin