Tuyển Điện tử viễn thông Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty CP Vinhomes Pro Company

Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Ngô Gia Tự, Bắc Giang, TP Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống kỹ thuật, cơ điện các tòa nhà trong khu vực quản lý;
- Tổ chức công tác nghiệm thu, nhận bàn giao các hạng mục xây dựng, kỹ thuật từ các công ty xây dựng và nhà thầu để đưa vào vận hành;
- Quản lý hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ hoàn công của cả khu vực và của các khách thuê tại khu vực;
- Tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng phàn nàn của khách hàng liên quan đến dịch vụ kỹ thuật;
- Giám sát, hỗ trợ các bộ phận khác những vấn đề liên quan đến hệ thống kỹ thuật/cơ sở hạ tầng tại khu vực.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Điện, Nhiệt lạnh, Quản lý toàn nhà tuổi từ 30 - 45.
- Ưu tiên từng làm TBP mảng kỹ thuật ở các tòa nhà hoặc Nhà hàng/Khách sạn.
- 5 năm Kinh nghiệm công tác giám sát, quản lý bảo trì, vận hành hệ thống kỹ thuật, cơ điện trong các tòa nhà chung cư/văn phòng/khách sạn.
- Am hiểu việc bảo trì cơ cấu xây dựng, tiện ích và thẩm mỹ của tòa nhà/khu đô thị.
- Khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế, đồ họa
- Có kỹ năng quản lý, tổ chức và giám sát công việc,
- Có tư duy dịch vụ tốt, có kỹ năng xử lý thắc mắc và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến vấn đề kỹ thuật.
- Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 12 TRIỆU/ THÁNG TRỞ LÊN, thỏa thuận theo năng lực
12 TRIỆU/ THÁNG TRỞ LÊN
- Phụ cấp ăn ca 850.000đ/tháng
- Ký HĐLĐ không xác định thời hạn, ổn định - lâu dài
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Sau khi ký HĐLĐ chính thức sẽ được tham gia bảo hiểm sức khỏe Vingroup (có giá trị bảo hiểm cao và được sử dụng song song với BHYT)
- Được hưởng chế độ và chính sách đãi ngộ của Công ty (khám sức khoẻ định kỳ, phép năm, lễ tết, lương tháng 13, hiếu hỉ...)
- Tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát của công ty
- Ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vingroup: Vinfast, Vinpearl, Vinschool, Vinmec..
- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

