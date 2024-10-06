Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Số 2 Xương Giang, Trần Phú, TP Bắc Giang

Sửa chữa, lắp đặt máy tính, máy in, thiết bị văn phòng....các thiết bị báo cháy, báo khói, camera Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng
Sửa chữa, lắp đặt máy tính, máy in, thiết bị văn phòng....các thiết bị báo cháy, báo khói, camera
Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng

Đã có chuyên môn về hệ thống điện nhẹ. Lắp đặt và thi công trực tiếp các công trình cấp trên giao Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng Chuyên ngành: CNTT hoặc điện, điện tử Kinh nghiệm: 1 năm Tuổi từ 18 đến 45 Thời gian bắt đầu làm việc: Ngay khi có thông báo trúng tuyển
Đã có chuyên môn về hệ thống điện nhẹ.
Lắp đặt và thi công trực tiếp các công trình cấp trên giao
Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng
Chuyên ngành: CNTT hoặc điện, điện tử
Kinh nghiệm: 1 năm
Tuổi từ 18 đến 45
Thời gian bắt đầu làm việc: Ngay khi có thông báo trúng tuyển

Lương theo vị trí và trách nhiệm từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng Tăng lương 2 lần/năm ( 1 lần định kỳ và 1 lần không định kỳ) Thưởng quý, thưởng năm, tháng lương 13 Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ Du lịch định kỳ 1 lần/năm. Không định kỳ 2 lần/năm Được tham gia đào tạo các kỹ năng công việc hàng tháng Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành
Lương theo vị trí và trách nhiệm từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng
Tăng lương 2 lần/năm ( 1 lần định kỳ và 1 lần không định kỳ)
Thưởng quý, thưởng năm, tháng lương 13
Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ
Du lịch định kỳ 1 lần/năm. Không định kỳ 2 lần/năm
Được tham gia đào tạo các kỹ năng công việc hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bắc Giang - Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

