Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Số 2 Xương Giang, Trần Phú, TP Bắc Giang

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Sửa chữa, lắp đặt máy tính, máy in, thiết bị văn phòng....các thiết bị báo cháy, báo khói, camera Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có chuyên môn về hệ thống điện nhẹ. Lắp đặt và thi công trực tiếp các công trình cấp trên giao Tham gia bảo trì và xử lý sự cố cho khách hàng Chuyên ngành: CNTT hoặc điện, điện tử Kinh nghiệm: 1 năm Tuổi từ 18 đến 45 Thời gian bắt đầu làm việc: Ngay khi có thông báo trúng tuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo vị trí và trách nhiệm từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng Tăng lương 2 lần/năm ( 1 lần định kỳ và 1 lần không định kỳ) Thưởng quý, thưởng năm, tháng lương 13 Nghỉ và thưởng các ngày lễ tết theo chế độ Du lịch định kỳ 1 lần/năm. Không định kỳ 2 lần/năm Được tham gia đào tạo các kỹ năng công việc hàng tháng Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.