Tuyển Sản xuất Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất của ca làm việc: Kiểm tra, đánh giá năng suất lao động của nhân viên: Theo dõi, ghi nhận kết quả làm việc, đưa ra những đánh giá khách quan về hiệu quả công việc của từng cá nhân. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong ca làm việc: Xử lý kịp thời các sự cố, lỗi kỹ thuật, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, hiệu quả. Báo cáo kết quả sản xuất của ca làm việc cho quản lý cấp trên: Thu thập, tổng hợp thông tin về sản lượng, chất lượng sản phẩm, thời gian làm việc, báo cáo chi tiết cho quản lý cấp trên. Tham gia đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới: Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, hỗ trợ nhân viên mới làm quen với công việc, nâng cao năng lực sản xuất. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cai đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật Có kinh nghiệm quản lý sản xuất từ 3 năm trở lên Kỹ năng quản lý, tổ chức, phân công công việc hiệu quả. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu. Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo tiến độ. Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, kỷ luật.

Tại Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo quy định của công ty. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang

