Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần BB Group
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty Cổ Phần BB Group

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty Cổ Phần BB Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Khu du lịch Delight Park Dalat, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

Khu du lịch Công viên vui chơi giải trí Hoa và Ánh sáng Delight Park Dalat
Địa điểm làm việc: Khu du lịch Delight Park Dalat, Thành phố Đà Lạt
Địa điểm làm việc:
Mô tả công việc:
• Lên được các quy trình, quy định đảm bảo công tác an toàn an ninh cho Công ty
• Thực hiện đào tạo và hướng dẫn nhân viên Tổ An Ninh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn cho công ty và khu vui chơi giải trí
• Thực hiện đảm bảo công tác tuần tra chốt chặn ngày đêm 24/7 khuôn viên diện tích hơn 40ha của Khu du lịch
• Quản lý, giám sát và điều hành hoạt động của đội ngũ an ninh tại khu du lịch, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực công cộng, các điểm tham quan và các sự kiện.
• Lập kế hoạch và triển khai các biện pháp an ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản và khách tham quan.
• Đảm bảo việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và các quy định pháp luật liên quan.
• Đào tạo, phát triển và quản lý đội ngũ nhân viên an ninh, đồng thời xây dựng quy trình làm việc hiệu quả.
• Xử lý và báo cáo các sự cố an ninh, sự việc bất thường xảy ra tại khu du lịch.
• Thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần BB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BB Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BB Group

Công Ty Cổ Phần BB Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A203 – Tháp A The Manor Tower, đường Mễ Trì - phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

