Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
- Hà Nội: Khu đô thị Sunshine Riverside Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Từ 15 Triệu
*Xây dựng & triển khai kế hoạch tuyển sinh
• Lập kế hoạch Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng, trình Ban lãnh đạo phê duyệt.
• Đề xuất chính sách tuyển sinh dựa trên khảo sát thị trường, đối thủ.
• Giám sát, kiểm tra, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh hoàn thành.
* Triển khai & quản lý hoạt động tuyển sinh
• Quản lý các hoạt động tuyển sinh, nhóm tuyển sinh theo kế hoạch đã được phê duyệt.
• Phối hợp với các phòng/ban để triển khai công tác tuyển sinh đúng quy trình.
* Xây dựng hệ thống & quy trình làm việc
• Xây dựng tài liệu, quy trình tuyển sinh, chăm sóc khách hàng.
• Đề xuất và triển khai ấn phẩm phục vụ tuyển sinh.
• Phối hợp tổ chức sự kiện, hội thảo tuyển sinh.
* Quản lý chăm sóc khách hàng
• Giám sát tiếp nhận hồ sơ học sinh mới và hiện tại.
• Thực hiện khảo sát, phân tích ý kiến để cải thiện dịch vụ.
• Theo dõi và xử lý các yêu cầu phát sinh của phụ huynh, học sinh.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
