Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

*Xây dựng & triển khai kế hoạch tuyển sinh

• Lập kế hoạch Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng, trình Ban lãnh đạo phê duyệt.

• Đề xuất chính sách tuyển sinh dựa trên khảo sát thị trường, đối thủ.

• Giám sát, kiểm tra, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh hoàn thành.

* Triển khai & quản lý hoạt động tuyển sinh

• Quản lý các hoạt động tuyển sinh, nhóm tuyển sinh theo kế hoạch đã được phê duyệt.

• Phối hợp với các phòng/ban để triển khai công tác tuyển sinh đúng quy trình.

* Xây dựng hệ thống & quy trình làm việc

• Xây dựng tài liệu, quy trình tuyển sinh, chăm sóc khách hàng.

• Đề xuất và triển khai ấn phẩm phục vụ tuyển sinh.

• Phối hợp tổ chức sự kiện, hội thảo tuyển sinh.

* Quản lý chăm sóc khách hàng

• Giám sát tiếp nhận hồ sơ học sinh mới và hiện tại.

• Thực hiện khảo sát, phân tích ý kiến để cải thiện dịch vụ.

• Theo dõi và xử lý các yêu cầu phát sinh của phụ huynh, học sinh.