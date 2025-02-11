Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Quản Lý Các Hoạt Động Kiểm Soát Nội Bộ:

- Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị trong công tác kiểm soát nội bộ (KSNB).

- Xây dựng quy chế, quy trình hoạt động, kế hoạch hoạt động hàng năm của phòng KSNB trình cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp các phòng ban trong việc xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn cho các nghiệp vụ. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế, quy trình của công ty.

- Thực hiện các chuyên đề đặc biệt theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm toán nội Tập đoàn và Ban kiểm soát.

Kiểm tra, phân tích rủi ro, đề xuất cải tiến:

- Kiểm tra phát hiện, phân tích các rủi ro trọng yếu, đề xuất các giải pháp ngăn ngừa.

- Kiểm soát và đánh giá các hoạt động khắc phục, hoàn thiện khuyến nghị tại Báo cáo kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn.

- Báo cáo kết quả các hoạt động kiểm tra, kiểm soát cho HĐQT Ban kiểm soát/Thành viên HĐQT chuyên trách.

Đào tạo và hỗ trợ:

- Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ phòng KSNB. Quản lý hoạt động của phòng KSNB để đạt được mục tiêu và kế hoạch được giao.

- Tổ chức các khóa đào tạo về KSNB và quản lý rủi ro cho các nhân viên trong tổ chức. Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ của họ.