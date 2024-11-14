Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý các hoạt động tổng thể: Chịu trách nhiệm quản lý đạt hiệu quả cao và thành công về năng suất lao động của nhân viên. Kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Tìm kiếm khách hàng và nhà máy sản xuất

Lưu chuyển thông tin hiệu quả và báo cáo sự việc lên ban giám đốc kịp thời và hiệu quả.

Lập kế hoạch, phân công và chỉ đạo công việc đến team.

Giải quyết các khiếu nại về hàng hóa của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về xuất nhập khẩu

Giao tiếp tiếng Trung tốt

Có khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài;

Kỹ năng tổng hợp thông tin và sử dụng vi tính, thiết bị văn phòng thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Gồm lương cơ bản 15 - 20 triệu + %Doanh Thu

- Thưởng đạt KPI + Thưởng Tết.

- Các quyền lợi đầy đủ theo quy định pháp luật

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Được tham gia các hoạt động của công ty như du lịch, teambuilding, ...

- Hỗ trợ máy tính làm việc

- Thử việc nhận 100% lương cứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin