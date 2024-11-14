Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phố Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý các hoạt động tổng thể: Chịu trách nhiệm quản lý đạt hiệu quả cao và thành công về năng suất lao động của nhân viên. Kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Tìm kiếm khách hàng và nhà máy sản xuất
Lưu chuyển thông tin hiệu quả và báo cáo sự việc lên ban giám đốc kịp thời và hiệu quả.
Lập kế hoạch, phân công và chỉ đạo công việc đến team.
Giải quyết các khiếu nại về hàng hóa của khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về xuất nhập khẩu
Giao tiếp tiếng Trung tốt
Có khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài;
Kỹ năng tổng hợp thông tin và sử dụng vi tính, thiết bị văn phòng thành thạo.
Giao tiếp tiếng Trung tốt
Có khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài;
Kỹ năng tổng hợp thông tin và sử dụng vi tính, thiết bị văn phòng thành thạo.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Gồm lương cơ bản 15 - 20 triệu + %Doanh Thu
- Thưởng đạt KPI + Thưởng Tết.
- Các quyền lợi đầy đủ theo quy định pháp luật
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Được tham gia các hoạt động của công ty như du lịch, teambuilding, ...
- Hỗ trợ máy tính làm việc
- Thử việc nhận 100% lương cứng
- Thưởng đạt KPI + Thưởng Tết.
- Các quyền lợi đầy đủ theo quy định pháp luật
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Được tham gia các hoạt động của công ty như du lịch, teambuilding, ...
- Hỗ trợ máy tính làm việc
- Thử việc nhận 100% lương cứng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ THIÊN BẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI