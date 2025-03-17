Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 250 - 360 Triệu

Mức lương 250 - 360 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 250 - 360 Triệu

Quản lý, điều hành và phát triển đội nhóm kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số;

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận khách hàng và phân bổ công việc hợp lý cho từng thành viên trong nhóm;

Training: Đào tạo và phát triển nhân viên kinh doanh, nâng cao kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng; Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và đề xuất phương án cải thiện;

Tư vấn và bán tour du lịch: Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing, chủ động liên hệ và tư vấn các chương trình tour đến các thị trường như Hàn, ... giúp khách hàng lựa chọn những hành trình du lịch tinh tế và độc đáo nhất.

Chăm sóc khách hàng: Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng qua các kênh liên lạc như điện thoại, email, gặp gỡ trực tiếp. Đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tư vấn tận tâm, chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc về các chương trình tour cao cấp.

Ký kết hợp đồng và chăm sóc sau bán hàng: Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục đặt cọc, thanh toán và ký hợp đồng tour. Đảm bảo mọi giao dịch đều được thực hiện chính xác, nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Xử lý vấn đề phát sinh: Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tour trong suốt quá trình thực hiện, báo cáo cấp trên về các tình huống phát sinh và đưa ra giải pháp kịp thời.

Quản lý dữ liệu khách hàng và báo cáo kinh doanh: Cập nhật database khách hàng cũ và mới, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo tuần, tháng, quý và đề xuất giải pháp lên cấp trên.

Phối hợp với phòng ban khác để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 250 - 360 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Sinh năm 1995 – 1999.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí trưởng nhóm (quy mô 3-4 nhân sự);

Tại PAN AMERICAN TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng: Lương cứng ổn định không phụ thuộc vào doanh số, thưởng hoa hồng hấp dẫn, thu nhập cao theo hiệu quả công việc.

Thăng tiến: Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thưởng các ngày Lễ/Tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc: Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, nơi bạn có thể thỏa sức sáng tạo và phát triển.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và bán hàng.

Cơ hội du lịch quốc tế: Cơ hội đi công tác và trải nghiệm tại các thị trường cao cấp như Hàn, Nhật, Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu qua các chương trình của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PAN AMERICAN TRAVEL

