Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh KAS E&C (Vietnam) Ltd Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 15 USD

*** Mô tả công việc

- Làm việc tại văn phòng hoặc dự án

- Đề xuất kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện dự án xây dựng từ giai đoạn thiết kế, xây dựng, quyết toán đến quản lý vận hành đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; phụ trách việc đối ngoại, trao đổi với cơ quan quản lý, các bên có liên quan để thúc đẩy công việc theo tiến độ dự án từng giai đoạn;

- Hướng dẫn, kiểm soát chung các nhà thầu thực hiện các hạng mục theo đúng hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan;

- Tham gia việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết

- Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

- Tham gia việc nghiệm thu, bàn giao công trình.

- Thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại trong quá trình triển khai các

dự án

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban giám đốc trực tiếp phân công.