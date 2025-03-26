Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ dân phố Na Lun, Phường Mường Sang, Mộc Châu, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng, quản lý và phát triển đội ngũ Cộng tác viên (CTV) kinh doanh.

Hướng dẫn, đào tạo CTV về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng.

Xây dựng chiến lược kinh doanh để thúc đẩy doanh số của đội nhóm.

Hỗ trợ CTV trong quá trình bán hàng và xử lý tình huống phát sinh.

Giám sát, đánh giá hiệu suất làm việc của CTV và đề xuất cải thiện.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình bán hàng.

Báo cáo kết quả hoạt động của đội nhóm cho cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 năm bán hàng hoặc quản lý đội nhóm.

Kỹ năng: Tuyển dụng, đào tạo, dẫn dắt đội ngũ, giao tiếp, tư duy chiến lược, đàm phán.

Khả năng: Làm việc độc lập và theo nhóm, có trách nhiệm, chủ động.

Ưu tiên: Am hiểu thị trường du lịch, dịch vụ.

Yêu cầu khác: Có laptop, điện thoại kết nối internet.

Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + % hoa hồng theo doanh số đội nhóm.

Thưởng: Doanh số, quý/năm theo kết quả kinh doanh.

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển.

Đào tạo & phát triển: Chương trình đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng.

Phúc lợi: Theo quy định công ty.

Thăng tiến: Lộ trình phát triển lên Trưởng phòng Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu

