Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings
- Hà Nội: Tầng 4
- Tháp A
- Tòa nhà Keangnam
- Phạm Hùng
- Từ Liêm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh
1. Kế toán dự án và quản lý chi phí
• Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu.
• Tập hợp, theo dõi hso liên quan đến các dự án theo phân công nhiệm vụ.
• Ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản chi phí đầu tư liên quan đến dự án.
• Lập báo cáo theo dõi chi phí đầu tư, chi phí dự án. Phân tách theo từng hạng mục thi công.
Đảm bảo công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo. Định kỳ
phân tích tình hình triển khai các dự án, có báo cáo cảnh báo khi phát hiện các chi phí vượt
dự toán.
• Tham gia trực tiếp và công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục công trình.
2. Hoạch toán kế toán và kiểm soát rủi ro
• Tổ chức phương pháp quản lý, hạch toán kế toán chi phí theo dõi chi phí đầu tư, tính toán và
lập phương án giá thành sản phẩm tại các dự án, hoặc Cty con trực tiếp quản lý dự án.
• Báo cáo kịp thời các nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro sai phạm về Thuế.
3. Kiêm nhiệm
Yêu Cầu Công Việc
Quyền Lợi
