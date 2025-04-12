Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 25 USD

- Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn, khai thác, lên dự toán, báo giá, thực hiện các quy trình bán hàng, quản lý đơn hàng, các thủ tục hồ sơ chứng từ liên quan tới khách hàng có nhu cầu xuất khẩu, OEM, khách hàng quốc tế, mở rộng thị trường sản phẩm đảm bảo hoàn thành doanh số kế hoạch Công ty giao khoán

- Khảo sát, phân tích, nghiên cứu các sản phẩm mới ở thị trường nước ngoài.

- Thu thập thông tin về nhu cầu của khách hàng, giá cả hiện tại của sản phẩm trên thị trường và thông tin đối thủ cạnh tranh…đưa ra kế hoạch tiếp cận khách hàng, chính sách bán hàng cụ thể và chi tiết.

- Tổng hợp báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu

- Kiểm soát các chi phí liên quan tới hoạt động xuất khẩu.

- Phối hợp với các bộ phận theo dõi kế hoạch giao hàng, công nợ.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.