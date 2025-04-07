Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý, dẫn dắt và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt mục tiêu doanh số.

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh phần mềm quản lý.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác.

Tư vấn, giới thiệu các giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban để tối ưu quy trình bán hàng, hỗ trợ khách hàng sau bán.

Báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất chiến lược phát triển cho Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm quản lý.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, khả năng lãnh đạo và truyền động lực tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống xuất sắc.

Hiểu biết về thị trường phần mềm, đặc biệt là các giải pháp quản lý doanh nghiệp.

Tư duy chiến lược, nhạy bén với xu hướng thị trường.

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 triệu- 20 triệu VNĐ/tháng + Thưởng hoa hồng hấp dẫn

Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN…).

Cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng, phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM G Collcet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin