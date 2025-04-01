Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh cho các sản phẩm/dịch vụ fintech của công ty.

Nghiên cứu thị trường, xác định cơ hội kinh doanh, khách hàng tiềm năng và đề xuất giải pháp mở rộng thị phần.

Tìm kiếm, đàm phán và phát triển quan hệ với các đối tác chiến lược như ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty công nghệ.

Xây dựng mô hình hợp tác, ký kết hợp đồng và đảm bảo triển khai hiệu quả theo lộ trình kinh doanh.

Theo dõi hiệu quả hợp tác và đề xuất phương án tối ưu để gia tăng giá trị cho cả hai bên.

Nghiên cứu xu hướng công nghệ tài chính, hành vi khách hàng để đề xuất cải tiến hoặc phát triển sản phẩm fintech mới.

Thu thập phản hồi từ khách hàng, đối tác để đánh giá và cải thiện sản phẩm/dịch vụ.

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật, UI/UX, vận hành để tối ưu sản phẩm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo dõi KPIs sản phẩm, đánh giá hiệu suất và đề xuất điều chỉnh chiến lược nếu cần.

Theo dõi, phân tích dữ liệu kinh doanh, hiệu suất sản phẩm và đưa ra các đề xuất tối ưu.

Lập báo cáo định kỳ về doanh thu, quan hệ đối tác và hiệu quả triển khai sản phẩm.

Cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược kịp thời.