Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tasco Building, HH2

- 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 1 - 15 USD

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh cho các sản phẩm/dịch vụ fintech của công ty.
Nghiên cứu thị trường, xác định cơ hội kinh doanh, khách hàng tiềm năng và đề xuất giải pháp mở rộng thị phần.
Tìm kiếm, đàm phán và phát triển quan hệ với các đối tác chiến lược như ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty công nghệ.
Xây dựng mô hình hợp tác, ký kết hợp đồng và đảm bảo triển khai hiệu quả theo lộ trình kinh doanh.
Theo dõi hiệu quả hợp tác và đề xuất phương án tối ưu để gia tăng giá trị cho cả hai bên.
Nghiên cứu xu hướng công nghệ tài chính, hành vi khách hàng để đề xuất cải tiến hoặc phát triển sản phẩm fintech mới.
Thu thập phản hồi từ khách hàng, đối tác để đánh giá và cải thiện sản phẩm/dịch vụ.
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật, UI/UX, vận hành để tối ưu sản phẩm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường.
Theo dõi KPIs sản phẩm, đánh giá hiệu suất và đề xuất điều chỉnh chiến lược nếu cần.
Theo dõi, phân tích dữ liệu kinh doanh, hiệu suất sản phẩm và đưa ra các đề xuất tối ưu.
Lập báo cáo định kỳ về doanh thu, quan hệ đối tác và hiệu quả triển khai sản phẩm.
Cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, đối tác hoặc sản phẩm trong ngành fintech, ngân hàng, tài chính hoặc công nghệ.
Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình kinh doanh số, hệ sinh thái tài chính công nghệ.
Ưu tiên ứng viên từng tham gia phát triển sản phẩm tài chính số, thanh toán điện tử, ví điện tử hoặc nền tảng tài chính.

Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tasco building, số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

