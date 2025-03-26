Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Trưởng nhóm kinh doanh

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Quản lý và vận hành đội ngũ Kinh doanh, quy mô từ 6-10 nhân sự
Chịu trách nhiệm về doanh số của đội nhóm theo mục tiêu kinh doanh
Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Data ấm, lạnh) và xây dựng kịch bản nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng
Phối hợp liên kết với các trường đại học nhằm tạo độ phủ thương hiệu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tuyển dụng, sàng lọc và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.
Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trên.

Độ tuổi: từ 23-30 tuổi.
Bằng cấp: Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong Ngành Giáo dục, có thế mạnh về Telesale.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức vận hành đội nhóm tốt.
Kỹ năng đo lường và phân tích số liệu để xác định vấn đề và đề xuất giải pháp.
Học hỏi nhanh và có khả năng thích ứng tốt với thay đổi.
Sẵn sàng làm việc dưới áp lực, thích thử thách.
Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động giải quyết vấn đề.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

