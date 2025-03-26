Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Triển khai các công việc của dự án phát triển sản phẩm khóa học

- Nghiên cứu thị trường, phân tích sản phẩm của đối thủ, xác định phân khúc của sản phẩm

- Nghiên cứu insight khách hàng tiềm năng

- Phối hợp cùng các thầy cô đối tác để tạo ra các sản phẩm phù hợp với từng thời điểm

- Đề xuất chiến lược quảng cáo sản phẩm của dự án

- Dựa vào các đặc điểm nổi bật sản phẩm, đưa ra các chiến lược thông điệp truyền thông

- Đề xuất các chính sách thúc đẩy bán hàng

- Quản lý chi phí và quy trình vận hành sản phẩm của dự án

- Quản lý chi phí liên quan (Marketing, Sale, Customer Service, Back office,...) tới việc vận hành sản phẩm đảm bảo đạt được mục tiêu về doanh thu và chi phí

- Phối hợp với các team liên quan để đảm bảo chất lượng quá trình vận hành sản phẩm

- Quản lý nhân sự part time

- Các công việc khác

- Đo lường hiệu quả của các hoạt động đã thực hiện và đề xuất những kế hoạch cải thiện hiệu quả kinh doanh để đạt mục tiêu chung

- Tổ chức các hoạt động sự kiện cho các đối tác (nếu có)

- Hỗ trợ các công việc khác được giao