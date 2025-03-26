Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CONINCO TOWER, Phố Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai các công việc của dự án phát triển sản phẩm khóa học
- Nghiên cứu thị trường, phân tích sản phẩm của đối thủ, xác định phân khúc của sản phẩm
- Nghiên cứu insight khách hàng tiềm năng
- Phối hợp cùng các thầy cô đối tác để tạo ra các sản phẩm phù hợp với từng thời điểm
- Đề xuất chiến lược quảng cáo sản phẩm của dự án
- Dựa vào các đặc điểm nổi bật sản phẩm, đưa ra các chiến lược thông điệp truyền thông
- Đề xuất các chính sách thúc đẩy bán hàng
- Quản lý chi phí và quy trình vận hành sản phẩm của dự án
- Quản lý chi phí liên quan (Marketing, Sale, Customer Service, Back office,...) tới việc vận hành sản phẩm đảm bảo đạt được mục tiêu về doanh thu và chi phí
- Phối hợp với các team liên quan để đảm bảo chất lượng quá trình vận hành sản phẩm
- Quản lý nhân sự part time
- Các công việc khác
- Đo lường hiệu quả của các hoạt động đã thực hiện và đề xuất những kế hoạch cải thiện hiệu quả kinh doanh để đạt mục tiêu chung
- Tổ chức các hoạt động sự kiện cho các đối tác (nếu có)
- Hỗ trợ các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Coninco Tower, Số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

