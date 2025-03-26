Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
- Hà Nội: CONINCO TOWER, Phố Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Triển khai các công việc của dự án phát triển sản phẩm khóa học
- Nghiên cứu thị trường, phân tích sản phẩm của đối thủ, xác định phân khúc của sản phẩm
- Nghiên cứu insight khách hàng tiềm năng
- Phối hợp cùng các thầy cô đối tác để tạo ra các sản phẩm phù hợp với từng thời điểm
- Đề xuất chiến lược quảng cáo sản phẩm của dự án
- Dựa vào các đặc điểm nổi bật sản phẩm, đưa ra các chiến lược thông điệp truyền thông
- Đề xuất các chính sách thúc đẩy bán hàng
- Quản lý chi phí và quy trình vận hành sản phẩm của dự án
- Quản lý chi phí liên quan (Marketing, Sale, Customer Service, Back office,...) tới việc vận hành sản phẩm đảm bảo đạt được mục tiêu về doanh thu và chi phí
- Phối hợp với các team liên quan để đảm bảo chất lượng quá trình vận hành sản phẩm
- Quản lý nhân sự part time
- Các công việc khác
- Đo lường hiệu quả của các hoạt động đã thực hiện và đề xuất những kế hoạch cải thiện hiệu quả kinh doanh để đạt mục tiêu chung
- Tổ chức các hoạt động sự kiện cho các đối tác (nếu có)
- Hỗ trợ các công việc khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI