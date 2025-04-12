Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Yên Lãng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh xuất khẩu cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng quốc tế.

Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm/dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu với khách hàng.

Quản lý, giám sát, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh xuất khẩu.

Theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, chất lượng.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh xuất khẩu.

Báo cáo kết quả kinh doanh xuất khẩu cho cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các quy định, thủ tục xuất nhập khẩu.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đào tạo.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

