Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh mục tiêu của team

Lên kế hoạch, triển khai bán hàng trên các kênh

Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng, đại lý, bán lẻ

Nghiên cứu, xây dựng và lên kế hoạch kinh doanh cho team theo tháng, quý, năm

Phân tích kết quả kinh doanh theo tuần, tháng; để từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp để nâng cao hiệu suất, nâng cao doanh số

Giữ mối quan hệ thường xuyên, quay vòng thầu và chăm sóc các đối tác cũ của công ty (thăm hỏi, cập nhật chương trình, báo giá,...)

Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BLĐ

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật tư y tế hoặc mỹ phẩm về đấu thầu công và phts triển hệ thống.

Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, có khả năng tạo động lực và phát triển nhân viên.

Kỹ năng giao tiếp và thương thảo xuất sắc.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Am hiểu về thị trường vật tư y tế và mỹ phẩm là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ quản lý công việc.

Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét nâng lương định kỳ hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết hàng năm (30/4,2/9...) thưởng thánglương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch theo quy định của Công ty.

Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN đóng đầyđủ theo quy định của Nhà Nước.

Các chế độ phúc lợi khác như: nghỉ mát hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin